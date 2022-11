Le parole di Giuliano Giannichedda a Juventusnews24.com sul postiticipo di questa sera che vede affrontarsi Juve e Lazio

Giuliano Giannichedda, doppio ex di Juventus e Lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 della sfida dello Stadium che chiuderà il 2022 della Serie A. Di seguito le sue parole.

Che Juve Lazio si aspetta

«Sicuramente equilibrata. Sono le due squadre che hanno la miglior difesa e hanno fatto della difesa il loro punto di forza. Eravamo abituati a vedere i loro attacchi con più gol segnati, invece finora non sono stati tantissimi. La Juve ha trovato questo equilibrio cambiando modulo. La Lazio con Sarri ha lavorato molto sulla difesa perché era un difetto dell’anno scorso e una cosa su cui doveva migliorare per quello che è lo stile dell’allenatore. Sarà una partita bella e difficile perché entrambe le squadre sono in salute, hanno entusiasmo e stanno lottando per il secondo posto».

C’è una favorita

«Quando si incontrano due squadre che stanno facendo bene, sono in forma e vengono da un mini filotto la partita è da tripla».

E’ più sorprendente vedere la Lazio terza in classifica o la Juve tornata a ridosso delle grandi dopo una partenza molto complicata

«Sono sorpreso da entrambe. La Lazio è costruita per lottare per i primi posti ma non per essere l’antagonista del Napoli in questo momento del campionato. La Juve è costruita per altri obiettivi, ma dopo tutte le vicissitudini, tra cui i due punti acquisiti e poi tolti per un errore clamoroso del Var con la Salernitana, nessuno si aspettava che dopo il suo inizio di stagione e il gioco che latitava potesse trovarsi lì. Con la continuità e la voglia di far parte dello stile Juve si è ripresa alla grande».

