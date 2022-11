L’ex allenatore del Milan e dell’Italia, Sacchi parla alla Gazzetta dello Sport di alcuni giocatori, tra cui De Ketelaere del Milan.

Ecco le parole di Sacchi, alla Gazzetta dello Sport su De Ketelaere del Milan e dei mondiali in generale: “Rischio chiamare Lukaku? Credo di sì. Non gioca da molto tempo, ha un fisico possente, ci mette parecchio prima di entrare in forma. E vedremo se De Ketelaere fa qualcosa di più di quello che ha mostrato in questa prima parte di Serie A. Il Belgio pratica un calcio collettivo, ha un campione come De Bruyne: non mi sorprenderei se facesse strada a scapito di squadre più rinomate.“

Conclude così l’ex selezionatore dell’Italia e del Milan: “Messi? Per lui è l’ultima chiamata: ora o mai più. L’Argentina è un’ottima squadra, dobbiamo osservarla alla prova dei fatti. Può fare tutto così come può fare nulla. È molto italiana, nel senso che tanti giocatori arrivano dalla Serie A. Da chi mi aspetto di più? Diciamo che un attacco formato da Di Maria, Messi e Lautaro non è male. Sempre che tutti stiano bene“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG