Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha salutato Radu Dragusin. Le dichiarazioni del mister ligure in conferenza stampa

Gilardino ha salutato così il nuovo difensore del Tottenham Dragusin, che era finito anche nel mirino dell’Inter:

DRAGUSIN – «Lo abbiamo salutato e gli abbiamo fatto un grande in bocca al lupo. Radu, allo stesso tempo, è passato. Il pensiero ora è su Bani. De Winter, Vasquez, Vogliacco e Matturro. Il mio pensiero è cercare di esaltare di più questi giocatori e da parte loro ci deve essere la voglia di alzare un centimetro in più in questo girone di ritorno. Perchè si è alzata l’asticella e si alzerà in questo girone di ritorno».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

