L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha espresso il suo parere sulle voci di mercato riguardanti alcuni giocatori a sua disposizione.

Alberto Gilardino a Sky Sport ha parlato soprattutto di mercato con chiaro riferimento ad un obiettivo dell’Inter. “Mi aspettavo di vedere Gudmundsson in ritiro, perché la società con me era stata chiara. A oggi è un giocatore del Genoa, l’ho detto anche alla presentazione. Si allena, è un grande professionista. L’altra sera gli ho chiesto se è felice, lui è molto felice. Vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma al momento ce lo teniamo stretto e crediamo in lui, come ci abbiamo creduto nella scorsa stagione”.

Albert Gudmundsson

Sul mercato

“Normale che avere giocatori di qualità, che fanno la differenza per un allenatore è indispensabile. Sono scelte societarie, per quanto mi riguarda per quello che mi dice la società Gudmundsson, Retegui e Vitinha sono del Genoa. Avere questo materiale tecnico è sicuramente stimolante”.

Sul portiere appena acquistato dall’Inter

“Arrivato in prima squadra ho avuto due portieri importanti: Semper e Josep. Ho dato continuità a Martinez e abbiamo costruito quello che tutti hanno visto. Abbiamo cercato di creare determinati sviluppi di gioco. Portieri con le caratteristiche di Josep non sono facili da trovare, cerchiamo un portiere affidabile, che sappia giocare e parare, ma anche giocare con i piedi”. Il Genoa, tra l’altro, sarà il primo avversario dell’Inter in campionato sabato 17 agosto alle 18:30.

