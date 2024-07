Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell’Inter svelando che Kiwior, pur dicendo no all’interesse del Bologna, apre al ritorno in Serie A.

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è sempre un gorgo di trattative, rumors, e desideri espressi da giocatori e club. Tra questi, l’Inter, alla ricerca di un rinforzo per la sua difesa, mostra interesse verso diversi giocatori. Tra i nomi emersi nelle ultime discussioni c’è quello di Jakub Kiwior, difensore che ha attirato le attenzioni non solo dei nerazzurri ma anche di altri club europei.

Il bisogno dell’Inter

La squadra nerazzurra si trova in una fase di valutazione delle opzioni per rafforzare il proprio reparto difensivo, soprattutto dopo che le trattative per Juan Cabal non hanno portato ai risultati sperati. Gli sforzi della dirigenza sono quindi rivolti alla ricerca di validi sostituti in grado di inserirsi efficacemente nella strategia di Simone Inzaghi.

Jakub Kiwior

Kiwior nel mirino

Jakub Kiwior, con le sue prestazioni precedenti, si è guadagnato l’interesse di vari top club europei, tra cui proprio l’Inter. Il giocatore polacco, ex Spezia, sembra essere un candidato ideale per rinforzare la linea difensiva nerazzurra. La sua precedente esperienza in Serie A potrebbe giocare a favore dell’adattamento al contesto tecnico-tattico richiesto da Inzaghi.

Le dichiarazioni di Romano

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fornito dettagli sui movimenti di mercato riguardanti Kiwior. Secondo Romano, l’Arsenal avrebbe già raggiunto un accordo con Calafiori, un altro giocatore nel mirino di vari club, ma resta in sospeso la trattativa per Kiwior. Il club inglese sarebbe aperto sia alla cessione definitiva che al prestito con obbligo di riscatto del difensore polacco. Tuttavia, l’interesse del Bologna è stato categoricamente rifiutato dal giocatore, che esprime la preferenza per un differente top club italiano.

Kiwior dice no al Bologna

Nonostante l’interessamento e la partecipazione alla Champions League, il Bologna non è riuscito a convincere Kiwior. Il giocatore ha chiaramente manifestato la volontà di valutare altre destinazioni, tra le quali l’Inter appare come una delle più accattivanti. La sua disponibilità a fare ritorno in Serie A, ma in un contesto che reputa più adatto alle sue ambizioni, apre nuove prospettive per le trattative dell’Inter.

