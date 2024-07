Il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano dal Milan. Su di lui cresce l’interesse arabo, il Club non lo considera incedibile e valuta alternative.

Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, i più accreditati al momento a vestire il rossonero sembrano essere Fofana e Samardzic. Il serbo in particolare potrebbe essere il sostituto di Bennacer su cui avanza fortemente l’interesse arabo, così come riporta Calciomercato.com.

Bennacer in Arabia

Il futuro di Bennacer appare ogni giorno meno certo di essere legato al Milan. Il centrocampista algerino – spiega Calciomercato.com – era ritenuto incedibile finché a sedere sulla panchina del Milan c’era Pioli. Ad oggi invece, la sua permanenza è molto meno certa. Ad aumentare i toni dell’incertezza collabora in larga maggioranza l’interesse mostrato per il centrocampista dal mondo arabo, nella fattispecie dal Al Ittihad e dal Al-Qadysiyya. Sul giocatore gravita una clausola di 50 milioni di euro, cifra che verosimilmente il Milan cercherà di ottenere in larga maggioranza in caso di cessione.

esultanza gol Ismael Bennacer

Samardzic l’alternativa a Bennacer?

Non è un caso – scrive Calciomercato.com – che il Milan nelle ultime ore abbia accelerato per definire due colpi in entrata: Fofana e ancor di più Samardzic. Il serbo infatti potrebbe infatti rappresentare la carta jolly da giocare in caso di addio dell’algerino, dal quale il Milan potrebbe ricavare un’importante plusvalenza. Qualora infatti il Milan riuscisse a incassare l’intero valore della sua clausola ( 50 milioni, ndr ) il Club di Via Aldo Rossi potrebbe finanziare, senza aggiungere risorse economiche, sia Fofana e che Samardzic.

