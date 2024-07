Matteo Gabbia è vicino a prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2028, con annesso aumento di stipendio.

Il Milan non guarda solo al mercato in entrata, alla voce acquisti, ma anche a tenersi stretti quei giocatori sui quali vuole costruire il futuro rossonero. Uno di questi è senza dubbio Matteo Gabbia. Il difensore ha vissuto una stagione da ottovolante, prima partito in prestito al Villarreal, poi rientrato per via dell’emergenza infortuni in difesa. Il centrale italiano, al suo rientro a gennaio, è stato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Pioli. Ad oggi si propone importante anche nelle turnazioni di Fonseca, al punto da meritarsi il rinnovo. Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato i dettagli dell’accordo.

Gabbia fino al 2028

Sembra ormai prossimo, vicinissimo, il rinnovo di Matteo Gabbia con il Milan. Nicolò Schira, attraverso un posto sul proprio profilo X, riferisce infatti che “il centrale di difesa del Milan si avvicina al prolungamento del contratto fino al 2028 con aumento di stipendio”.

Matteo Gabbia

La nuova vita di Gabbia

La passata stagione ha offerto una doppia versione di Gabbia. La prima era decisamente incerta, con qualche lacuna di troppo. La seconda invece molto rassicurante, non è un caso infatti che il giocatore in un’intervista di qualche mese fa, avesse rimarcato che il periodo in cui ha militato in prestito al Villarreal sia stato per lui decisamente molto formativo. Prima con Pioli, ora con Fonseca, il suo ruolo è sempre più centrale nel Milan, al punto di essersi meritato un doveroso riconoscimento anche dalla società.

