Il Milan ha trovato l’accordo con l’Anderlecht per la cessione di Jan-Carlo Simic. Ecco i dettagli dell’accordo.

Oggi è stato senza dubbio il giorno di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, a seguito del comunicato del Club, è un nuovo giocatore del Milan. Giornata importante anche in chiave cessioni però, Matteo Moretto attraverso un post sul proprio profilo X, ha annunciato l’addio ai rossoneri di Jan-Carlo Simic. Il giovane lascia l’Italia e vola in Belgio. Di seguito i dettagli dell’accordo.

Simic all’Anderlecht

Manca solo l’ufficialità ma il Milan e l’Anderlecht hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giovane Jan-Carlo Simic in terra belga. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato infatti che “l’accordo è chiuso tra Anderlecht e Milan per Jan-Carlo Simić. Trasferimento a titolo definitivo, la cifra finale è di circa 3M€. Solo parte fissa, no bonus. Il Milan si riserva il 20% sull’eventuale rivendita del giocatore “.

Jan-Carlo Simic

Simic saluta il Milan

Il classe 2005 Jan-Carlo Simic lascerà dunque il Milan, con effetto immediato. Nonostante negli ultimi mesi abbia messo in vetrina un buon talento in ottica futura, il Club di Via Aldo Rossi non ha creduto necessario tenerlo in rossonero. Il tedesco ha collezionato con il Milan 6 presenze, distribuite tra campionato e Coppa Italia. Per lui anche la soddisfazione di un gol, trovato in occasione di Milan-Monza terminata sul punteggio di 3-0, in quel di San Siro. Nelle prossime ore il capitano della Primavera farò dunque le valigie per raggiungere i suoi nuovi compagni dell’Anderlecht dove è verosimile pensare troverà maggiore spazio. Quest’ultima potrebbe essere infatti la motivazione preponderante del suo trasferimento.

Accordo chiuso tra Anderlecht e Milan per Jan-Carlo Simić. Trasferimento a titolo definitivo, la cifra finale è di circa 3M€. Solo parte fissa, no bonus. Il Milan si riserva il 20% sulla futura rivendita. https://t.co/KIVoslcCBy pic.twitter.com/VU3dtG791V — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 19, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG