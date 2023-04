Giletti: «Forse Cairo mi ha mandato via perché sono juventino». La frecciatina al presidente del Torino a Striscia la Notizia

Giletti, noto conduttore televisivo, in questi giorni è finito alla ribalta delle cronache per la sospensione del suo programma Non è l’Arena.

Il tifoso della Juve per questo motivo ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia e a Canale 5 ha lanciato una frecciatina a Cairo, presidente del Torino e proprietario della rete televisiva.

LE PAROLE – «Bisogna chiedere a lui il perché mi abbiano mandato via Forse l’ha fatto perché sono juventino».

