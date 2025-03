Gimenez più il talento bianconero per un attacco da urlo: l’incredibile opportunità ingolosisce i rossoneri

Gimenez più il talento bianconero per un attacco da urlo. Spunta un’opportunità, anzi doppia, per rinforzare il reparto offensivo.

Il Milan sembra essere alla ricerca di un nuovo tassello da affiancare all’attaccante messicano Santi Gimenez, colui che, nonostante un periodo non troppo esaltante, continua a godere della piena fiducia della dirigenza rossonera. Le prestazioni dell’ex giocatore del Feyenoord, tra alti e bassi, hanno comunque posto le basi per un futuro promettente, facendo intravedere un miglioramento sia della condizione fisica sia dell’intesa con la squadra. In questo contesto si inserisce la ricerca di un compagno d’attacco che possa elevare ulteriormente il potenziale offensivo del club. A fine stagione però la rivoluzione potrebbe essere totale, con l’addio del campione rossonero e, al suo posto, un colpo a parametro zero.

Il caso Gimenez e la clamorosa soffiata sul futuro del Milan

Santiago Gimenez, con tre gol e due assist all’attivo, resta il punto di riferimento dell’attacco milanista per la stagione a venire. Difficile pensare infatti che il nuovo DS possa avere pensieri differenti in merito. A tal proposito spunta l’indiscrezione di un incontro “segreto” da cui sarebbe nato un “patto per il Milan”, tra il dirigente e l’allenatore, entrambi possibili new entry a fine stagione. Tornando a Gimenez, il Milan ha investito significativamente sul giovane attaccante, spendendo circa 28 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere i 35 milioni attraverso bonus. Nonostante le performance attuali non riflettano ancora appieno il suo potenziale, le aspettative sono elevate, e la società mostra piena fiducia nella sua crescita e adattamento al calcio di alto livello.

Gimenez più il talento bianconero per un attacco da urlo

Il Milan sembra incline verso profili più giovani e potenzialmente meno onerosi dal punto di vista economico rispetto ad Abraham. Lucca dell’Udinese e Krstovic del Lecce – scrive Milanlive.it – emergono come alternative valide, con un valore di cartellino che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e contatti già avviati nella scorsa finestra di trasferimento. Il bianconero soprattutto dopo il caso del rigore che lo ha visto coinvolto in negativo a Udine, quando si appropriò del tiro dal dischetto a discapito del compagno, potrebbe essere il profilo più facilmente raggiungibile. Questa strategia riflette non solo la ricerca di talenti emergenti ma anche la necessità di equilibrare le finanze, soprattutto in considerazione del tetto stipendi e della sostenibilità economica del club.

