“Patto per il Milan”, svelato l’incontro segreto tra il dirigente e l’allenatore: i due nomi per la rivoluzione rossonera

Il Milan è chiamato, ora più che mai, a scelte forti e decisive per il futuro. Con la fine della stagione che si avvicina, le grandi manovre per la prossima devono assolutamente cominciare. Furlani è già al lavoro, sia per la nomina del nuovo Direttore Sportivo e allenatore, sia sul fronte mercato. A tal proposito, è emersa una voce clamorosa: il Milan starebbe seriamente considerando l’idea di dire addio a uno dei suoi campioni e di rimpiazzarlo con un colpo a parametro zero. Una mossa che potrebbe sorprendere molti e che, se confermata, segnerebbe l’inizio di una nuova era per il club rossonero.

L’assenza pesante per Napoli e l’indiscrezione bomba sul futuro

Prima di guardare al futuro, il Milan è chiamato a concentrarsi sul presente. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, i rossoneri saranno di scena al Maradona contro il Napoli di Conte. La sfida sarà complicata dall’assenza di uno dei titolarissimi di Conceicao, con il verdetto ufficiale arrivato nel primo pomeriggio. Tuttavia, gli occhi restano puntati anche sul futuro, dove si vocifera di un incontro segreto che potrebbe dar vita a un “patto per il Milan” incredibile. Se confermata, questa mossa lascerebbe senza parole, ma questa volta di gioia, i tifosi rossoneri, portando speranza per la nuova stagione.

“Patto per il Milan”, svelato l’incontro segreto tra il dirigente e l’allenatore

Il futuro del Milan potrebbe ripartire da uno dei tre nomi in lizza per il ruolo di Direttore Sportivo: Tony D’Amico, Igli Tare e Fabio Paratici. La prima mossa decisiva sarà la scelta del nuovo allenatore, e in questo contesto, qualche settimana fa, c’è stata una cena tra Paratici e Massimiliano Allegri, uno dei nomi accostati alla panchina rossonera per la prossima stagione. La serata – rivela Calciomercato.com a firma di Guerrieri e Longo – è servita per risolvere alcune incomprensioni passate e oggi tra i due c’è una buona sintonia, con il Milan del futuro tra i temi discussi. Nelle settimane precedenti, Paratici ha già incontrato Ibrahimovic e Cardinale, ma non si è ancora visto con Furlani. Tuttavia, l’ex dirigente della Juventus ha mostrato una totale apertura alla possibilità di trasferirsi al Milan.

