Addio al campione rossonero e al suo posto un parametro zero: l’incredibile occasione di mercato che il Milan non “vuole perdere”

Addio al campione rossonero e al suo posto un parametro zero. Spunta un’incredibile opportunità che il Milan potrebbe cogliere.

Il Milan sta iniziando a gettare le basi per costruire un futuro migliore rispetto alla stagione attuale. Le scelte in programma saranno forti e radicali, a partire da un’indiscrezione che vede il club rossonero in pole position per assicurarsi due talenti che hanno incantato l’Europa. Ma non finisce qui: arrivano importanti novità anche sul fronte del nuovo allenatore. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per definire la guida tecnica della squadra, con un nome che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il Milan. Le prossime settimane si preannunciano decisive per il destino del club.

La clamorosa idea di Furlani e una cessione eccellente all’orizzonte

A proposito del nuovo allenatore del Milan, emerge una voce che sicuramente alimenterà il dibattito tra i tifosi fino alla fine del campionato. Furlani, infatti, avrebbe già individuato il nome che potrebbe sedersi sulla panchina rossonera, ma la sua scelta non è priva di controversie. Il profilo in questione, che ha suscitato reazioni contrastanti, potrebbe segnare una rottura con le aspettative dei tifosi, generando un acceso confronto sull’opportunità di questa nomina. L’incertezza persisterà finché non sarà presa una decisione definitiva, ma ciò che è certo è che la questione dell’allenatore sarà uno dei temi principali nelle prossime settimane.

Addio al campione rossonero e al suo posto un parametro zero

Il futuro di Joao Felix sembra ormai segnato: al termine di questa stagione, farà ritorno al Chelsea, con cui ha ancora un lungo contratto. Il Milan, d’altro canto, sembra avere già chiuso la porta a qualsiasi discussione su un possibile rinnovo del prestito o, ancor meno, un acquisto definitivo. La sua valutazione di mercato, pur essendo ancora alta, non giustifica un ulteriore investimento da parte del club milanese, specie alla luce delle prestazioni poco convincenti. Il Milan – scrive SpazioMilan.it – non perde tempo e guarda già al futuro per rafforzare il reparto offensivo. In vista dell’addio di Joao Felix, gli occhi della dirigenza sono puntati su Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese in scadenza di contratto. Thauvin rappresenta una soluzione interessante e a costo zero, in grado potenzialmente di apportare quel guizzo creativo di cui il Milan ha bisogno. La sua esperienza e la sua capacità di incidere in Serie A potrebbero fare la differenza nella prossima stagione rossonera.

Leggi l’articolo completo Addio al campione rossonero e al suo posto un parametro zero: l’incredibile occasione di mercato che il Milan non “vuole perdere”, su Notizie Milan.