Doppio colpo Milan da urlo, le due stelle europee in rossonero: affari “prenotati”, spuntano già le cifre dell’accordo

Doppio colpo Milan da urlo, le due stelle europee in rossonero. L’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport rivela tutto.

Il Milan sta guardando al futuro con determinazione, con l’intenzione di dare una svolta al proprio cammino e tornare a competere ai massimi livelli. Proprio in queste ore è arrivato “l’annuncio” del primo grande colpo per la prossima stagione: un campione del Manchester City che vestirà la maglia rossonera a partire da giugno. Ma questo è solo l’inizio. Le grandi manovre per ricostruire un Milan vincente sembrano già essere in corso, con obiettivi chiari e ambiziosi. La dirigenza rossonera sta pianificando una squadra più forte e competitiva, pronta a lottare per traguardi importanti in Italia e in Europa.

L’assenza che pesa a Napoli e due colpi da urlo nel mirino

Se da un lato il Milan guarda al futuro con ambizione, dall’altro non perde di vista il presente e la sfida cruciale che lo attende a Napoli contro la squadra di Conte. Una partita che, purtroppo per il Milan, vedrà l’assenza di uno dei suoi titolarissimi, con Conceicao costretto a fare a meno di un giocatore fondamentale. Tuttavia, in ottica futura, le manovre rossonere non si limitano alla nomina del nuovo Direttore Sportivo e allenatore. Da quanto trapela, il Milan avrebbe messo nel mirino due stelle che stanno facendo parlare tutta l’Europa, pronti a rafforzare ulteriormente la squadra per tornare a competere ai massimi livelli.

Doppio colpo Milan da urlo, le due stelle europee in rossonero

Il Milan, con uno sguardo sempre attento alle giovani promesse, ha inviato uno scout a osservare da vicino le prestazioni di due giocatori dell’Olympiacos durante una partita di Europa League contro il Bodo Glimt. Si tratta di Christos Mouzakitis, un centrocampista mancino classe 2006, che si è distinto per tecnica e visione di gioco, accumulando già 30 presenze in prima squadra e impressionando nel palcoscenico europeo contro squadre del calibro di Porto, Braga e Rangers. L’altro giocatore – scrive La Gazzetta dello Sport – è Charalampos Kostoulas, una punta centrale del 2007, nota per la sua energia, grinta e abilità nel confrontarsi con avversari più grandi di lui. Nonostante l’indubbio interesse, portare a Milano queste giovani stelle non sarà un’impresa facile. L’Olympiacos, consapevole del talento in casa, considera Mouzakitis e Kostoulas come due pilastri su cui costruire il proprio futuro nel mercato. Le cifre che circolano parlano chiaro: valutazioni intorno ai 20 milioni di euro ciascuno, con numerosi club importanti, inclusi Arsenal e Aston Villa, pronti a entrare nella trattativa. Per il Milan, quindi, l’acquisto di questi giovani talenti si prospetta come un’operazione di mercato impegnativa, che richiederà un investimento significativo e una scelta ponderata dal nuovo direttore sportivo rossonero.

