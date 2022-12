La lista dei giocatori di Serie A che partecipano ai Mondiali: i protagonisti della Serie A a Qatar 2022

La Serie A italiana resta ferma da metà novembre a inizio gennaio per dare spazio a Qatar 2022. Giocatori Serie A ai Mondiali: diversi protagonisti del campionato italiano sono stati convocati dai Commissari tecnici nelle 32 Nazionali partecipanti al torneo in Qatar.

La parte del leone la recitano come sempre le grandi squadre, ma mai come in quest’edizione, a riprova dell’internazionalizzazione del calcio, anche le piccole hanno dei rappresentanti in Coppa del Mondo.

Date Convocati Mondiali Qatar 2022

I Ct. delle 32 Nazionali partecipanti hanno ufficializzato la propria rosa entro lunedì 14 novembre. Ogni squadra può contare per la prima volta su un gruppo di 26 elementi, 3 in più rispetto al passato, come deciso dalla FIFA.

La variazione si spiega con l’introduzione delle 5 sostituzioni, entrate a regime dopo la sperimentazione effettuata durante la pandemia da Covid-19.

Giocatori Serie A convocati ai Mondiali

Sono in tutto 66 i giocatori della Serie A convocati ai Mondiali Qatar 2022 dai Ct. delle 32 Nazionali. Solo tre squadre, Empoli, Lecce e Monza non annoverano loro rappresentanti nella più importante competizione calcistica per Nazionali.

Questo l’elenco completo dei giocatori di Serie A convocati ai Mondiali Qatar 2022:

ATALANTA : De Roon (Olanda), Koopmeiners (Olanda), Maehle (Danimarca), Pasalic (Croazia);

: De Roon (Olanda), Koopmeiners (Olanda), Maehle (Danimarca), Pasalic (Croazia); BOLOGNA : Aebischer (Svizzera), Skorupski (Polonia);

: Aebischer (Svizzera), Skorupski (Polonia); CREMONESE : Johan Vasquez (Messico);

: Johan Vasquez (Messico); EMPOLI : Nessun giocatore;

: Nessun giocatore; FIORENTINA : Amrabat (Marocco), Jovic (Serbia), Milenkovic (Serbia), Zurkowski (Polonia);

: Amrabat (Marocco), Jovic (Serbia), Milenkovic (Serbia), Zurkowski (Polonia); INTER : Brozovic (Croazia), De Vrij (Olanda), Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez (Argentina), Onana (Camerun), Lukaku (Belgio);

: Brozovic (Croazia), De Vrij (Olanda), Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez (Argentina), Onana (Camerun), Lukaku (Belgio); JUVENTUS : Alex Sandro (Brasile), Bremer (Brasile), Danilo (Brasile), Di Maria (Argentina), Kostic (Serbia), McKennie (Stati Uniti), Milik (Polonia), Paredes (Argentina), Rabiot (Francia), Szczesny (Polonia), Vlahovic (Serbia);

: Alex Sandro (Brasile), Bremer (Brasile), Danilo (Brasile), Di Maria (Argentina), Kostic (Serbia), McKennie (Stati Uniti), Milik (Polonia), Paredes (Argentina), Rabiot (Francia), Szczesny (Polonia), Vlahovic (Serbia); LAZIO: Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Vecino (Uruguay);

Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Vecino (Uruguay); LECCE : Nessun giocatore;

: Nessun giocatore; MILAN : Ballo-Touré (Senegal), De Ketelaere (Belgio), Dest (Stati Uniti), Giroud (Francia), Kjaer (Danimarca), Rafael Leão (Portogallo), Theo Hernández (Francia);

: Ballo-Touré (Senegal), De Ketelaere (Belgio), Dest (Stati Uniti), Giroud (Francia), Kjaer (Danimarca), Rafael Leão (Portogallo), Theo Hernández (Francia); MONZA: Nessun giocatore;

Nessun giocatore; NAPOLI : Anguissa (Camerun), Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia);

: Anguissa (Camerun), Kim (Corea del Sud), Lozano (Messico), Olivera (Uruguay), Zielinski (Polonia); ROMA: Dybala (Argentina), Rui Patricio (Portogallo), Viña (Uruguay), Zalewski (Polonia);

Dybala (Argentina), Rui Patricio (Portogallo), Viña (Uruguay), Zalewski (Polonia); SALERNITANA: Bronn (Tunisia), Dia (Senegal), Piatek (Polonia);

Bronn (Tunisia), Dia (Senegal), Piatek (Polonia); SAMPDORIA: Bereszynski (Polonia), Djuricic (Serbia), Sabiri (Marocco);

Bereszynski (Polonia), Djuricic (Serbia), Sabiri (Marocco); SASSUOLO : Erlic (Croazia);

: Erlic (Croazia); SPEZIA: Ampadu (Galles), Dragowski (Polonia), Kiwior (Polonia);

Ampadu (Galles), Dragowski (Polonia), Kiwior (Polonia); TORINO : Lukic (Serbia), Vanja Milinkovic-Savic (Serbia), Radonjic (Serbia), Vlasic (Croazia), Ricardo Rodríguez (Svizzera);

: Lukic (Serbia), Vanja Milinkovic-Savic (Serbia), Radonjic (Serbia), Vlasic (Croazia), Ricardo Rodríguez (Svizzera); UDINESE: Ebosse (Camerun);

Ebosse (Camerun); VERONA: Hongla (Camerun), Hrustic (Australia), Ilic (Serbia), Lazovic (Serbia).

Giocatori Serie B convocati ai Mondiali

Oltre ai 66 giocatori di Serie A, sono stati convocati per i Mondiali di Qatar 2022 anche 3 giocatori provenienti dal campionato di Serie B italiano:

BARI : Cheddira (Marocco);

: Cheddira (Marocco); BENEVENTO : Glik (Polonia);

: Glik (Polonia); BRESCIA: Karacic (Australia, difensore).

