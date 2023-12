L’ex attaccante Bruno Giordano ha grandi parole di elogio per Simone Inzaghi ed ammette di avere un debole per Lautaro Martinez.

Bruno Giordano al Corriere della Sera ha tessuto le lodi di Simone Inzaghi; ecco le sue parole. “Uno bravo, tignoso. Ci crede, lavora, si impegna. Si è fatto le ossa per 20 anni alla Lazio, me lo ricordo nelle giovanili. Ma a Milano è cresciuto. Un grande club, un grande stadio, grandi palcoscenici. Quest’anno sembra l’anno giusto per lo scudetto. Anche se la Juve non molla e a dicembre è presto per fare previsioni. Ma lui ha avuto un grandissimo merito. Ha esaltato le qualità dei suoi calciatori. E ha un campione assoluto”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Sul Toro

“Calcisticamente sono innamorato di lui. Mi rivedo in lui: più tosto fisicamente, io magari avevo qualche tocco più elegante. Ma è un’Iradiddio: ha fatto la gavetta dietro a Icardi, Lukaku e Dzeko, poi è cresciuto ed è diventato un leader, il capitano. Ha vinto il mondiale, pronto per una carriera scintillante”.

L’attaccante più forte al mondo

“Chi è il più forte al mondo adesso? Mbappé è di un’altra categoria. Ha classe e potenza, segna in ogni modo, fa la differenza. A 25 anni ha vinto un mondiale, ne ha sfiorato un altro segnando una tripletta in finale. Tanto rispetto per Vinicius, Haaland, Bellingham, ma il parigino è di un altro pianeta”.

L’articolo Giordano: “Inzaghi è cresciuto, sembra l’anno giusto per lo Scudetto, mi rivedo in Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG