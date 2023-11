L’ex attaccante Bruno Giordano ha celebrato la grande crescita del tecnico e del capitano dei nerazzurri.

Bruno Giordano a TMW Radio si è espresso su diversi temi riguardanti l’Inter a partire dalla corsa Scudetto: “In questo momento dico che sono i nerazzurri i favoriti, ma un mese fa dicevo diversamente. Ora gioca un grande calcio e le altre balbettano. ma può tornare il Milan, spero anche il Napoli, e la Juventus se andasse sul mercato a gennaio potrebbe dire la sua. Occhio però che è ancora prematuro parlare, dobbiamo aspettare ancora qualche mese”.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Sul Toro

“Lautaro Martinez è tra i top-5 in Europa e il migliore d’Italia sicuramente, non solo come gol ma anche come partecipazione all’azione. Il mondiale e la finale di Champions lo hanno formato veramente, ora è più completo. Io farei solo una richiesta a Inzaghi, dovrebbe battere lui i calci di rigore ora perché può arrivare a battere così il record di Higuain”. i suoi numeri dagli 11 metri però non sono eccellenti, Calhanoglu si sta dimostrando più affidabile.

Sullo status del tecnico

Giordano si esprime poi sul definitivo salto di qualità richiesto all’allenatore piacentino: “Per entrare tra i grandi ci vuole tempo e vittorie. Inzaghi è maturato tanto, era ancora un compagno dei giocatori prima, ora ha preso il distacco giusto. Sta facendo una grande esperienza, gli manca l’acuto dello Scudetto, che potrebbe metterlo a livello dei grandi. Ma può diventare anche grandissimo”.

L’articolo Giordano: “Lautaro è tra i top 5 in Europa, se battesse i rigori potrebbe superare il record di Higuain, Inzaghi non è ancora un grande” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG