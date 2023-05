Giovanili Juventus Women, ecco i risultati del weekend delle giovani bianconere: come è andata – FOTO

Oltre alla prima squadra, che oggi ha pareggiato contro l’Inter, anche le squadre giovanili della Juventus Women hanno giocato in questo fine settimana.

Femminile Youth team results: U17 | Inter 2-5 Juventus (Fase interregionale)

U15 | Torino 1-2 Juventus (Fase interregionale) pic.twitter.com/v7NEBApbJz — Juventus Women (@JuventusFCWomen) May 6, 2023

Due successi su due gare in trasferta: l’Under 17 batte proprio le nerazzurre con un sonoro 5-2, mentre l’Under 15 prevale nel derby contro le granata per 2-1.

