Il fratello di Moise Kean, Giovanni, parla della Juventus e di come si trova il fratello in maglia bianconera.

Sono queste le parole di Giovanni, fratello di Moise Kean che discute così a TuttoSport del mercato di suo fratello alla Juventus: “L’hanno lasciato indifferente, di chiacchiere ad agosto se ne sentono sempre in quantità. Certo, ogni tanto negli scorsi mesi mi ha detto “Basta, me ne vado!”, ma erano sfoghi estemporanei dovuti allo scarso impiego. Non è mai stato sul punto di andarsene e non intende farlo né adesso né in futuro: alla Juventus è al top ed è davvero a casa sua.“

Conclude così Giovanni: “Moise l’ho cresciuto io, nessuno lo conosce meglio. Siamo molto legati, anche se ora lontani, visto che sto giocando in Campania. Ma ci sentiamo tutti i giorni. E alla fine di ogni partita. Decisamente sollevato. L’ultimo anno è stato il più difficile della sua carriera: nel percorso di un attaccante è normale che a tratti si segni di più e a tratti di meno, solo che intorno hai chi un minuto ti esalta e quello dopo ti butta giù.”

