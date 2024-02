Cristiana Girelli fa commuovere i tifosi della Juventus Women con il suo messaggio per Sara Gama: ecco le parole

Cristiana Girelli scrive a Sara Gama, dedicandole un post social dopo la decisione del difensore di dire addio alla Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli)

IL MESSAGGIO – «Un grazie non sarà mai abbastanza per quello che hai fatto per questa nazionale. Per sempre “il Cap”. Inimitabile. (Solo una parrucca ci può aiutare)» le parole usate dall’attaccante della Juventus Women.

The post Girelli commuove col messaggio per Gama: «Un grazie non sarà mai abbastanza» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG