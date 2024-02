Di Francesco, c’è il tabù Juve in trasferta per il tecnico: un risultato si ripete sempre con costanza quando arriva a Torino

Eusebio Di Francesco deve sconfiggere la maledizione legata alle trasferte in casa della Juve, club contro il quale non ha mai vinto fuori dalle mura amiche.

Il tecnico, in sette precedenti, ha infatti ottenuto altrettante sconfitte in quel di Torino. Contro nessun’altra squadra ha fatto peggio nelle gare in trasferta in Serie A.

