Gasperini in polemica per il recupero del match tra la sua Atalanta e l’Inter: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, in conferenza, ha così polemizzato per la data del recupero della gara tra la sua squadra e l’Inter.

LE PAROLE – «Tante gare insieme con il recupero dell’Inter in mezzo? Il pasticcio è stato fatto con le gare di Supercoppa, era già molto evidente da gennaio, ma non lo posso cambiare, quindi ci dobbiamo adattare, questa asimmetria del campionato ha messo poi tutte gare di fila di un certo tenore. Non è una cosa normale, chissà se fosse successo a qualche altra squadra quali polemiche sarebbero venute fuori…noi invece ce lo carichiamo sulle spalle e andiamo avanti».

