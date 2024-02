Stefano Mauri ha parlato del futuro di Federico Chiesa e Massimiliano Allegri con la Juventus. Ecco le sue parole

L’ex calciatore Stefano Mauri, a TvPlay, ha parlato delle strategie future della Juventus.

PAROLE – «Per me Chiesa e Allegri andranno via, la Juve farà il mercato grazie alle cessioni. Vlahovic? Deve migliorare nelle gare di cartello, entra in campo con eccessiva tensione. Non è facile gestire i big match perché tutti si aspettano molto da uno come lui».

