Dusan Vlahovic è diffidato, ma Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a fare calcoli e contro il Frosinone schiererà la Juventus migliore.

TRANQUILLITA’ E ATTACCO «Domani andrà in campo la formazione migliore e chi sarà in panchina sarà utile perchè a calcio si gioca in 16 ormai. Di questi momenti ne ho passati, sta a noi rovesciare questo momento. Nessuno ti regala niente. Domani servirà tecnica, ordine e pazienza, una vittoria ci farà vedere le cose in un altro modo, come succede sempre quando ci sono momenti così. Non eravamo dei fenomeni un mese e mezzo fa, non siamo brocchi ora. I momenti di difficoltà vanno affrontati perchè è un’opportunità per crescere. Domani non finisce il campionato, ci saranno ancora 12 gare, dobbiamo fare punti per garantirci un posto in Champions».

