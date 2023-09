Giroud a Milan Tv: «Siamo un po’ delusi, ecco il perché». Il francese ha parlato dopo Milan Newcastle e della mancata vittoria

Ai microfoni di Milan Tv, Olivier Giroud ha parlato dopo Milan Newcastle:

LA DELUSIONE – Stasera abbiamo fatto tante buone cose, soprattutto per il nostro modo di giocare: con energia, determinazione. Abbiamo creato tante occasioni, anche se ovviamente l’obiettivo nel calcio è fare gol. Siamo un po’ delusi per i nostri tifosi, volevamo vincere questa partita perché sappiamo quanto è difficile giocare in questo girone di Champions. Ogni punto conta. Spero che questa partita non ci faccia avere troppo rimpianti

