Milan, Pioli mette a segno un triste record: il numero non fa sorridere. I rossoneri creano tanto, ma sprecano altrettanto

Il Milan esce da San Siro contro il Newcastle con un 0-0. Dopo aver tirato in porta 25 volte, nove nello specchio della porta. È comunque record.

Un numero così alto non si vedeva da Milan PSV nell’ottobre del 2005, con 27 tiri di cui 13 in porta. Una magra consolazione questa per Pioli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Milan, Pioli mette a segno un triste record: cosa dicono i numeri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG