L’attaccante del Milan Giroud ha parlato dopo il match di Champions League tra Milan e PSG terminato 2-1. Ecco le sue parole

SUL MATCH – «Volevamo una reazione dopo queste partite che non abbiamo gestito bene. Secondo me queste sera era la serata perfetta. Abbiamo creato delle occasioni e finalizzato a questo livello quello che fa la differenza è la concrettezza di quello che si fa nella loro area. Abbiamo rispettato il modello di gioco che ci ha dato il mister senza fare gli errori dell’andata».

SU SAN SIRO – «La Champions per il Milan è una cosa speciale da sempre. Si vede dall’atmosfera e noi volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall’inizio fino alla fine sempre qui per noi e per il Milan. Sono molto orgoglioso, ma dopo questa prima vittoria dobbiamo continuare così per qualificarci».

SUL GOL – «Quando faccio questo tipo di gol e ho l’opportunità di dare la vittoria alla mia squadra vivo emozioni pazzesche. È il tipo di gol che mi piace fare, vincendo il duello su Skriniar che era corto sul cross».

