L’allenatore del Milan Pioli ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan PSG: queste le parole del tecnico rossonero

GOL GIROUD – «Un gol alla Giroud, su quelle palle diventa quasi immarcabile. Ha fatto un grande gol».

RISCATTO – «Dovevamo dare una risposta a noi stessi, sabato abbiamo fatto una pessima prestazione. Siamo stati squadra a livello mentale, siamo stati generosi e con spirito, vincendo una partita difficile e importante che ci riapre i giochi per il passaggio del turno».

DOPO IL MOMENTO NEGATIVO – «È sempre stato il nostro modo di lavorare, sappiamo quando riusciamo a mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo che quello che ci gira intorno non è mai equilibrato: o siamo dei fenomeni o siamo dei pirla, ma non siamo né uno né l’altro».

PARTITA DA BIVIO – «Era la partita da bivio per la stagione della Champions. Ci può dare fiducia, convinzione ed entusiasmo. Noi ci nutriamo di questo entusiasmo per mettere in campo le nostre qualità. Mi auguro che questa partita ci dia speranza in Champions. Vogliamo riprendere la marcia anche in campionato».

TOLTO QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA – «No, so come va il calcio. Siamo il Milan, abbiamo alzato le aspettative».

