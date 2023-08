Oliver Giroud lancia un messaggio alla Juve e alle altre avversarie per la lotta Scudetto: le dichiarazioni dell’attaccante

Olivier Giroud, tramite i microfoni di Sky Sport, lancia un avvertimento alla Juve e alle altre squadre in lotta per lo Scudetto.

DOVE PUO’ ARRIVARE – «L’ambizione di fare come due anni fa. Speriamo di lottare fino alla fine con questo spirito per lo Scudetto. Non vogliamo nasconderci. Siamo 4/5/6 squadre che possono arrivare lì. È solo l’inizio, ma fiducia in quello che facciamo».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI OLIVIER GIROUD

