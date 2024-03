Giroud-Milan, ipotesi a sorpresa per il centravanti: Henry lo contatta per convocarlo con la nazionale olimpica. I dettagli

Interessante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport su Olivier Giroud, centravanti in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno.

Il francese, oltre a decidere cosa fare del proprio futuro, potrebbe dover vivere un’estate particolarmente intensa. Nelle ultime ore infatti, Henry lo avrebbe contattato per anticipargli la possibile convocazione come fuoriquota, insieme a Griezmann dell’Atletico Madrid, per la Nazionale Olimpica. Decisione definitiva nelle prossime settimane.

