Olivier Giroud ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria contro la Juventus e la qualificazione in Champions. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

A season full of twists and turns but here we are! Champion League we are coming pic.twitter.com/hZXXnW3OqJ

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 28, 2023