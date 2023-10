Giroud verso il rinnovo del contratto in scadenza con il Milan, ma con una grande novità: TUTTI i dettagli

Olivier Giroud ha il contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2024, motivo per cui nelle prossime settimane si inizierà ad affrontare in maniera concreta l’argomento rinnovo.

Il club rossonero dovrebbe proporre all’attaccante un prolungamento per altri 12 mesi con un nuovo ruolo in squadra. Olivier cederà la titolarità a un nuovo bomber più giovane e diventerà sempre di più una chioccia in stile Ibrahimovic oltre che una riserva di assoluto valore. A riportarlo è Tuttosport.

