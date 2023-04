Giudice Sportivo Juve Inter, UFFICIALE: ecco le squalifiche di Lukaku e Handanovic dopo il caos in Coppa Italia

Il Giudice Sportivo ha squalificato Lukaku e Handanovic per una giornata, contro le tre di Cuadrado dopo Juve Inter di Coppa Italia.

Un turno di stop e ammenda di 10.000,00 euro al portiere «perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra». Solo squalifica, invece, per Lukaku per «doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo».

