Laura Giuliani ha parlato a La7 dopo la vittoria del Milan Femminile contro l’Inter nel derby. Ecco cosa ha detto:

«Per noi era fondamentale chiudere il campionato bene, soprattutto vincendo un derby fuori casa, abbiamo pareggiato il conto. Era fondamentale chiudere con il terzo posto, ci siamo riuscite ora andiamo in vacanza e pensiamo alla prossima stagione con ancor più positività. Champions in caso di esclusione Juve? Solo noi sappiamo quanto è stata faticosa questa stagione, era importante vincere poi tutto quello che arriva lo aspettiamo a braccia aperte però prima di tutto ci teniamo stretta questa vittoria. Clean sheet? Grande soddisfazione ma colgo l’occasione per ringraziare Chawinga per tutte le esperienze che mi ha fatto fare, non avevamo mai avuto una giocatrice così nel nostro campionato, mi ha dato uno spunto per migliorare giorno dopo giorno. Cosa ho dovuto migliorare? La velocità della copertura della profondità, essere subito pronta con la posizione e la postura giusta e partire subito senza pensarci troppo e seguire l’istinto. Rimpianti? Noi abbiamo una squadra forte, più di una squadra da terzo posto, stiamo crescendo, ci toglieremo tante soddisfazioni, continuiamo con fiducia»

