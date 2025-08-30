Protagonista nel 5-0 contro il Torino, Lautaro Martinez ha destato preoccupazioni ad Appiano Gentile. L’ombra di Ruben Amorim ha scatenato il pericolo, lasciando Chivu senza parole.

Il conto alla rovescia è cominciato: il calciomercato sta per chiudere i battenti e per l’Inter è tempo di bilanci. La società nerazzurra, oggi guidata dal fondo Oaktree, ha affrontato un’estate movimentata, fatta di attese, indiscrezioni e affari concreti. Alla fine, però, i colpi sono arrivati: innesti mirati che hanno già dato i primi frutti in campionato. L’esordio roboante con il 5-0 rifilato al Torino ha certificato che il lavoro della dirigenza è stato all’altezza, e che il tecnico Cristian Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina della Prima Squadra, può contare su una rosa equilibrata e competitiva. Non sono mancati, naturalmente, i momenti di tensione. Il mercato estivo dell’Inter è stato scandito anche dai continui sussurri intorno ai big: Nicolò Barella e Lautaro Martinez, uomini simbolo e capitani morali del gruppo.

Ogni estate c’è chi prova a inserirsi, a sondare la disponibilità di fronte a offerte faraoniche, ma la risposta è stata sempre la stessa: porte chiuse. L’Inter non vuole smontare il suo progetto tecnico proprio nel momento in cui cerca la continuità dopo due finali di Champions League in tre anni e uno scudetto sfumato per un solo punto nella scorsa stagione. Il mercato, però, non dorme mai. E anche se i tifosi possono godersi i nuovi arrivi come Sucic, Diouf e Bonny, rimane la consapevolezza che fino al gong finale ogni telefonata può diventare una minaccia. Le big europee osservano con attenzione e, inevitabilmente, bussano alla porta di Viale della Liberazione.

Il Newcastle ci ha provato per Lautaro: no secco dell’agente

In queste ultime ore è emerso un nuovo tentativo dall’estero. Il Newcastle, scottato dall’affare Sesko soffiato dal Manchester United di Ruben Amorim, si è messo alla ricerca di un attaccante di livello mondiale. La scelta è ricaduta su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e leader indiscusso del gruppo. Secondo quanto trapela dall’Argentina, i dirigenti dei Magpies avrebbero provato a contattare l’agente del “Toro”, Alejandro Camano, per ottenere informazioni sulla situazione contrattuale e capire se ci fosse margine per imbastire un dialogo. La risposta, anzi la non-risposta, è stata emblematica: nessuna replica al telefono, solo silenzio. Un gesto che vale più di mille parole e che ribadisce come nella testa del numero 10 ci sia soltanto l’Inter.

Il club inglese, rimasto spiazzato dal colpo in entrata dello United e con il futuro di Alexander Isak ancora da chiarire, aveva individuato in Lautaro il profilo ideale per rilanciare le proprie ambizioni in Premier League. Ma il muro eretto dall’Inter e la volontà del giocatore hanno spento sul nascere qualsiasi illusione.A una manciata di ore dalla fine del mercato, la vicenda non sembra destinata a sviluppi ulteriori. Lautaro resta saldo al timone, pronto a guidare i nerazzurri in quella che sarà la sua ottava stagione con la maglia dell’Inter, la terza da capitano. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il Newcastle ha bussato, ma la porta di casa Inter resta chiusa a doppia mandata.