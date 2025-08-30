In un mercato che ha già regalato grandi soddisfazioni a Cristian Chivu, ad Appiano i giochi non sono ancora finiti. Marotta ha in mente un ultimo colpo.

All’Inter si respira entusiasmo. Dopo la cinquina rifilata al Torino, ad Appiano Gentile la settimana è trascorsa con un’aria diversa, fatta di sorrisi e di convinzioni che forse alla vigilia non erano così solide. La prima partita ufficiale della gestione Cristian Chivu non è stata soltanto una vittoria fragorosa, ma soprattutto un manifesto tecnico e mentale: la squadra ha risposto presente, allontanando i dubbi che circolavano sulla reale capacità del tecnico rumeno di reggere l’impatto con una big di Serie A. Il lavoro sul campo ha restituito un’Inter compatta, determinata e soprattutto ispirata dai suoi uomini chiave: Lautaro Martinez ha confermato la leadership con un gol e un assist, mentre Marcus Thuram ha dato giò maggiori certezze dello scorso anno.

A completare il quadro ci hanno pensato i nuovi acquisti: Sucic ha messo ordine in mezzo al campo, Luis Henrique ha mostrato lampi di qualità e Bonny, entrato a gara in corso, si è tolto lo sfizio di un gol all’esordio. Tutti segnali che hanno fatto felice anche Beppe Marotta, consapevole di aver messo in mano a Chivu una rosa competitiva e ricca di alternative. Eppure il mercato non è ancora finito. Dopo settimane di attesa e qualche trattativa sfumata, l’arrivo di Diouf ha ridato linfa a un ambiente che si era sentito bloccato. Ma con una stagione che vedrà i nerazzurri impegnati su tre fronti, la dirigenza sa bene che serve ancora un tassello per puntellare il reparto difensivo, quello che più di tutti ha bisogno di profondità e…”giovinezza”.

Inter, Marotta pensa alla difesa: tre nomi sul tavolo

Le valutazioni di Marotta e Piero Ausilio sono già iniziate. L’obiettivo è chiaro: regalare a Chivu un difensore in grado di alzare il livello del reparto e di garantire affidabilità nelle rotazioni. Tre sono i nomi che circolano con maggiore insistenza. Il primo è quello di Berkay Akcicek, talento turco del Fenerbahce che si è messo in mostra nelle ultime stagioni e che rappresenterebbe un investimento di prospettiva. Il secondo profilo guarda alla Bundesliga, con Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, già nel giro delle giovanili azzurre e considerato uno dei giovani più promettenti in Europa nel suo ruolo.

Ma c’è anche la pista italiana: piacciono Jhon Lucumí del Bologna, difensore solido e già abituato alla Serie A, e Vasquez del Genoa, reduce da una stagione in crescita. Più defilata la possibilità di un ritorno di Pirola, oggi all’Udinese, che potrebbe aprire al prestito solo in extremis. Infine resta in considerazione la soluzione interna: confermare Tomas Palacios, che ha già rifiutato le avances del Santos, del Basilea e del Rayo Vallecano, rimandando a gennaio qualsiasi nuovo tentativo. Scenari ancora aperti, dunque, con l’Inter pronta a valutare ogni opportunità fino all’ultimo minuto. Quel che è certo è che dopo la partenza sprint in campionato, la società vuole dare a Chivu tutte le armi per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.