Hakan Calhanoglu è stato al centro delle discussioni di mercato per intere settimane: adesso è tornato in auge il suo cognome.

Hakan Calhanoglu è stato al centro delle discussioni di calciomercato per svariate settimane, praticamente subito dopo la batosta in finale di Champions League contro il PSG.

Il centrocampista turco è stato al centro dell’attenzione veramente a lungo, con sirene soprattutto dalla Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce. Dopo il Mondiale per Club e il chiarimento con il capitano Lautaro Martinez a seguito di discussioni a distanza, però, il mediano nerazzurro è stato confermato alla corte di Cristian Chivu.

Proprio per questa ragione, infatti, ci aspettiamo di vedere il giocatore all’inter almeno per un’altra stagione. Anche se bisogna dire che effettivamente le parole di Giuseppe Marotta hanno lasciato a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori nelle ultime ore: ecco cosa ha dichiarato nello specifico il Presidente e amministratore delegato interista.

Futuro Calhanoglu, le dichiarazioni stupiscono: pazzesco

Dopo i sorteggi di Champions League, Giuseppe Marotta ha risposto ad alcune domande realizzate da parte dei giornalisti. A far discutere sono state in particolare le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di una televisione turca, con l’intervistatore che ha inizialmente fatto una domanda su Calhanoglu, e il Presidente dell’Inter ha risposto così: “La situazione è che lui deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione”. Quindi Calhanoglu è sul mercato? Non proprio.

C’è stato evidentemente un fraintendimento tra le parti, perché il presidente nerazzurro si riferiva a Mehdi Taremi, effettivamente in uscita dal club lombardo e che presto potrebbe approdare in tutt’altra squadra. Chi ha fatto la domanda, invece, si riferiva a Calhanoglu, che però come si capisce dalla risposta alla domanda successiva, non è affatto sul mercato: “Permanenza Calhanoglu? Assolutamente sì, la sua esperienza con noi è stata assolutamente bellissima e grazie al suo apporto ed esperienza abbiamo fatto quattro anni splendidi e continueremo a farlo perché quest’anno sarà importante il suo apporto”.

Fra le altre cose, fonti vicine all’Inter hanno smentito il possibile addio last minute di Calhanoglu dall’Inter quest’anno. Una questione decisamente diversa rispetto a quella che effettivamente riguarda Taremi, atteso da una risposta definitiva nelle prossime ore per quella che potrebbe essere una cessione davvero importante per il club 20 volte Campione d’Italia. Di sicuro, e su questo fatto i dubbi sono veramente pochi, la mediana dei nerazzurri per la stagione 2025/26 non è messa assolutamente in discussione.