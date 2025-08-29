Il mercato del Napoli non si ferma. Nelle ore ultime sarebbe emerso un nuovo colpo: un giovane di qualità direttamente dalla Premier League

I colpi in casa Napoli non si fermano. Dopo una sessione di mercato da urlo, arricchita da acquisti di assoluto valore come Kevin De Bruyne, il club azzurro vuole farsi trovare pronto anche in questi ultimi giorni per chiudere nuove trattative importanti.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spunta un giovane talento di grande prospettiva, un investimento futuro su cui il Napoli sta lavorando con attenzione. Si tratta di un’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni.

Napoli, occhi puntati su un giovane talento proveniente dalla Premier League

A pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato, il Napoli continua a muoversi con decisione alla ricerca di rinforzi strategici. Dopo aver accelerato per Rasmus Hojlund, come riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero messo nel mirino anche un giovane centrocampista inglese in cerca di spazio: Kobbie Mainoo, 20enne promessa del Manchester United.

Mainoo, cresciuto nel vivaio dei Red Devils e classe 2005, si trova oggi ai margini delle gerarchie del tecnico portoghese Ruben Amorim, che preferisce giocatori più esperti come Bruno Fernandes e Casemiro. Non a caso, il centrocampista è finito sul mercato, attirando l’attenzione di top club europei, tra cui il Real Madrid e l’Atletico Madrid, ma anche del Napoli, che vuole approfondire la trattativa.

Il giovane talento è considerato da molti come un possibile “vice Fernandes”. Complice il fatto che lo stesso Fernandes abbia totalizzato soltanto otto assenze in cinque anni di Premier League con lo United, il club ha deciso di mettere il giovane sul mercato, consapevole che per Mainoo sarà difficile trovare spazio nell’immediato futuro.

Tuttavia, la richiesta economica del Manchester United resta elevata: il club inglese avrebbe risposto con una valutazione shock di 70 milioni di euro a una prima offerta del Chelsea, segno dell’importanza che i Red Devils attribuiscono al ragazzo.

Kobbie Mainoo, nato a Stockport e di origine ghanese, ha iniziato a giocare a calcio sin da piccolo nei club locali prima di entrare nell’Academy del Manchester United a soli nove anni. Centrocampista centrale dotato di grande intelligenza tattica, equilibrio tra fase difensiva e offensiva, e qualità nel guidare l’azione, è stato paragonato da leggende del club come Rio Ferdinand a Clarence Seedorf.

Nonostante lo stile da veterano e la definizione di “centrocampista perfetto” da parte degli osservatori, la stagione 2025/26 si è aperta con alcune difficoltà: Mainoo è rimasto spesso in panchina, superato nelle gerarchie da Bruno Fernandes e Casemiro, situazione che ha spinto il ragazzo e il suo entourage a valutare un possibile trasferimento.

Il Napoli, con il ds Manna in prima linea, segue con attenzione questa pista, consapevole che l’acquisto di un talento così promettente potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e il futuro della squadra.