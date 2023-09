Giuntoli convince Torchia: «Aiuta Allegri e la squadra, è fondamentale per questo». Le parole del’agente di Rugani

Torchia, agente di Rugani, a Radio Bianconera ha parlato dell’impatto avuto da Giuntoli alla Juve.

LE PAROLE – «Io non voglio fare una sviolinata a Giuntoli, ma nella Juve ricopre un ruolo che spesso era rimasto sguarnito ultimamente. Ad esempio la presenza di un dirigente importante durante il riscaldamento prima di una partita come in allenamento, non è un gesto che si fa per le telecamere ma che può essere importante per i giocatori che sentono la presenza della società. Giuntoli è uno che è sempre a stretto contatto con i calciatori e penso sia un aspetto fondamentale per il buon funzionamento di una squadra. Il direttore sportivo non è solo quello che compra i giocatori, ma anche quello che aiuta l’allenatore a gestire lo spogliatoio. L’allenatore è un uomo solo, non si divide le responsabilità con nessuno come invece fanno i giocatori, ed è chiamato a prendere decisioni importanti, per cui ha bisogno di un supporto come quello di un direttore sportivo con il quale interfacciarsi».

The post Giuntoli convince Torchia: «Aiuta Allegri e la squadra, è fondamentale per questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG