I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie C 2023/24: pagelle Juventus Next Gen-SPAL.

VOTI

DAFFARA 5.5 – Risponde bene ad una rovesciata di Arena, ma sul gol di Bertini (forse) poteva fare qualcosa di più

HUIJSEN 6 – Il difensore olandese si rilancia dopo il poker incassato contro il Rimini con una prestazione rocciosa

POLI 6 – Se la SPAL crea praticamente nulla fino alla beffa del 92′ è anche merito suo (94′ MANCINI sv)

MUHAREMOVIC 6 – Come i compagni di reparto, lascia le briciole agli avversari e capitola solo al 92′

MULAZZI 6.5 – E’ tra i più continui e propositivi sulla fascia, sfiora il gol e mette dentro alcuni cross insidiosi

COMENENCIA 6.5 – Guerriero vero del centrocampo, non molla mai e corre fino alla fine

HASA 5.5 – Meno brillante e incisivo rispetto al solito

SALIFOU 6 – Nel primo tempo è il migliore dei suoi, ma nella ripresa cala vistosamente (70′ MARESSA 6 – Il suo ingresso in campo dà un po’ di brio alla manovra dei bianconeri)

TURICCHIA 6 – Partita sufficiente sulla fascia, senza infamia e senza lode

YILDIZ 5.5 – Qualche buona giocata, ma nel primo tempo cicca la palla di testa per il vantaggio. Ci si aspettava di più (85′ CERRI sv)

GUERRA 5.5 – Non tira mai in porta e non incide minimamente (70′ MBANGULA 6.5 – Quando entra la Juve inizia a spingere con più convinzione)

BRAMBILLA 6 – Rispetto alla partita contro il Rimini, visti i 7 gol presi in 2 partite, imposta la partita in modo più difensivo, penalizzando però la manovra offensiva che risulta essere sterile nonostante Yildiz. Peccato per la beffa nel finale.

