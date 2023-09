Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 19 settembre: notizie Serie A

La Juventus e Pogba non sono più in contatto da oltre una settimana, precisamente dalla riunione di lunedì scorso in cui il francees ha mostrato l’integratore preso in America.

Intanto la Juventus Next Gen ha perso al 92′ in casa contro la SPAL. Terza sconfitta in tre partite e ultimo posto in classifica per i bianconeri.

