Giuntoli Juve: al Napoli è separato in casa. Rivelazione sul direttore sportivo da tempo nel mirino dei bianconeri

Il rapporto tra Giuntoli e il Napoli è ai minimi termini. Come riferito da Ugolini a Sky Sport, infatti, il direttore sportivo è separato in casa e non ha nemmeno partecipato alla presentazione di Garcia.

L’intenzione del Napoli è quella di risolvere la situazione al più presto, ma ci sono dei bonus in ballo e quindi è necessario discutere per trovare una soluzione. Giuntoli, come noto, da tempo è nel mirino della Juve.

The post Giuntoli Juve: al Napoli è separato in casa. Rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG