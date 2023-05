Giuntoli Juve: arrivano nuove conferme sull’interesse dei bianconeri. I dettagli legati al futuro del dirigente del Napoli

Nel suo editoriale per Sportitalia.com, il giornalista Gianluigi Longari ha dato un’ulteriore conferma all’interesse della Juve per il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

PAROLE – «Il gancio è Giuntoli, e non è nemmeno più un mistero il motivo: i bianconeri hanno identificato lui come uomo al quale affidare un nuovo capitolo della storia. Faranno di tutto per strapparlo al Napoli e non è escluso che l’impresa possa andare a buon fine, con tutte le conseguenze del caso: sia a Torino che altrove, anche passando dalla guida tecnica della Juve che verrà. Nulla di così approfondito da meritare accostamenti e nomi da spendere, ma molte cose a Torino cambieranno».

