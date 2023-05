Atalanta al lavoro a -2 dalla Juve: le ULTIME da Zingonia sui nerazzurri verso il match del Gewiss Stadium di domenica

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, a due giorni dalla sfida del Gewiss Stadium con la Juve.

REPORT – Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la marcia di avvicinamento per preparare la sfida alla Juventus in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium per la 34ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. I nerazzurri oggi si sono allenati al mattino. Domani, sabato 6 maggio, è già tempo di rifinitura con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti.

