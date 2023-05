Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha voluto ricordare il 5 maggio 2002 con una frecciata ala Juventus

Con due stories condivise sul proprio profilo Instagram, Marco Materazzi ha voluto ricordare il 5 maggio in chiave positiva per i tifosi dell’Inter, ovvero tornando alla Coppa Italia del 2010 vinta contro la Roma, trofeo che ha dato il via al Triplete.

Poi la frecciata ai tifosi della Juventus per gli sfottò sul 2002: «Impazzite».

