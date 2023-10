Giuntoli: «Juve da scudetto? Vogliamo arrivare in Champions. In primavera vedremo…». Le dichiarazioni al Festival dello Sport

Giuntoli al Festival dello Sport di Trento ha risposto a chi vede la Juve tra le candidate allo scudetto.

SCUDETTO –«Ci sono progetti partiti prima di noi. Milan, Inter, Napoli, ci siamo prefissati il crescere a prescindere, tornare in Champions. Lo scorso anno siamo arrivati terzi. Vogliamo arrivare in Champions per motivi economici, portare i ragazzi in Europa aumenterebbe il loro valore e la loro autostima. Dobbiamo stare coi piedi per terra e pensare di entrare tra le prime quattro. Poi in primavera vedremo».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI GIUNTOLI

