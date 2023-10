Nazionali Juve settore giovanile: Yildiz resta in panchina, Sosna continua a vincere. Tutte le prestazioni dei bianconeri

Nella giornata odierna, domenica 15 ottobre 2023, alcuni bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

Il talentino della Juventus Under 17 Adam Sosna continua a vincere con la sua Repubblica Ceca U17. Battuta l’Estonia per 3-0 con il bianconero subentrato al minuto 60. Altro ragazzo di mister Rivalta impegnato è stato il portiere Riccardo Radu con la Romania U17: pareggio per 2-2 contro il Montenegro. 90 minuti in panchina, invece, per Kenan Yildiz con la Turchia che è uscita vincente dalla sfida contro la Lettonia per 4-0.

Nella giornata di domani, lunedì 16 ottobre 2023, non ci saranno bianconeri impegnati con le Nazionali che ritorneranno in campo martedì 17 ottobre 2023.

