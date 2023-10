Milik e Szczesny deludono contro Moldavia: Polonia a rischio per Euro 2024, si giocherà il tutto per tutto contro la Repubblica Ceca

Milik e Szczesny deludono contro la Moldavia e ora la Polonia rischia di non qualificarsi per Euro 2024. Il portiere della Juve non ha potuto far nulla sul gol incassato da Nicolaescu, mentre l’attaccante ha giocato 71 minuti senza lasciare il segno.

La Polonia è quarta nel girone con 9 punti in 7 gare e si giocherà il tutto per tutto nella prossima partita contro la Repubblica Ceca.

