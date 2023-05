Giuntoli Juve, De Laurentiis si mette di traverso? Il presidente del Napoli non sopporta l’idea del possibile tradimento

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis non riesce ad accettare il fatto che Cristiano Giuntoli possa lasciare Napoli per trasferirsi alla Juventus, da sempre indicata come la rivale numero uno per il presidente partenopeo.

Il numero uno azzurro ha in programma un incontro con il suo ds nelle prossime settimane, ma nessuno sa come andrà a finire. Si comporterà in modo corretto lasciandolo andare o farà valere come suo solito cavilli e clausole varie in un contratto comunque a scadenza 2024?

