Mercato Juve, sfida alla Salernitana per il sostituto di Dusan Vlahovic? Arriva una rivelazione sull’attaccante

Anche la Salernitana, così come la Juventus, potrebbe presto iscriversi alla corsa per Gianluca Scamacca, indicato dai più come il possibile sostituto di Dusan Vlahovic in caso di cessione a luglio.

Iervolino, presidente granata, per ora però frena: «Devo ancora parlare con De Sanctis e Sousa, ho una grande stima nei confronti del giocatore, è fantastico. Ma per ora non c’è nulla» ha dichiarato a Dazn.

