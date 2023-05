Mendilibar, tecnico del Siviglia, lancia un avviso alla Juve in vista del ritorno di Europa League in programma giovedì: le sue parole

Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha così analizzato il momento della sua squadra a pochi giorni dal ritorno contro la Juve.

LE PAROLE – «Ci va tutto bene, anche quando giochiamo male come questa volta. Gli avversari non ci azzeccano, ci danno la possibilità di andare in vantaggio e a volte i risultati sono fuorvianti. Il risultato di 0-3 sembra che il Siviglia abbia battuto il Valladolid in modo netto e non è così».

The post Mendilibar avvisa la Juve: «Gli avversari contro di noi non ci azzeccano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG